Всему виной рубль: в России провалили импортозамещение радиоэлектроники

Минпромторг РФ представил в правительство итоговый документ за прошедший год об импортозамещении в радиоэлектронной отрасли. Фактический показатель доли импорта в радиоэлектронной отрасли по итогам 2015 года составил 80%, пишет «Коммерсантъ».

В Минпромторге сообщают, что импорт радиоэлектроники за 2015 год сократился примерно на 20%, объем выручки российских организаций на этом рынке вырос на 13,5% в рублевом выражении.

Несмотря на это, доля российских производителей на рынке радиоэлектроники за 2015 год выросла лишь на один процентный пункт.

«Существенную роль в недостижении заявленных показателей сыграло резкое снижение курса рубля по отношению к доллару. Таким образом, стоимость импорта выросла в рублевом выражении настолько, что нивелировала большую часть положительного эффекта от импортозамещения», — говорится в документе.

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Общий объем рынка IT оценивается в 740 млрд руб. Если провести аналогии с прошлым годом, то один только объем закупок оборудования составляет 370 млрд руб.

В плане по импортозамещению в отрасли, который глава министерства Денис Мантуров подписал прошлой весной, указаны 173 проекта, на его реализацию до 2025 года планируется потратить до 122,4 млрд руб. Также сообщается, что на конец 2015 года находились в стадии реализации 33 проекта, еще семь прекращены из-за недостатка средств.

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Глава аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что «в ближайшие годы российскому оборудованию не грозит соперничество на рынке для частных пользователей», и называет государственный сектор основным потребителем отечественных разработок.