Порошенко: эффективная работа "Турбоатома" - залог энергетической и экономической безопасности Украины

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент посетил Публичное акционерное общество «Турбоатом», встретился с трудовым коллективом и осмотрел производственные мощности предприятия.

«На сегодняшний день – это флагман энергетического машиностроения», - сказал Порошенко. 40% тепловых, 65% атомных, 90% гидроаккумулирующих электростанций страны укомплектованы турбинами и оборудованием производства ПАО «Турбоатом».

Глава государства отметил, что предприятие сейчас активно работает над новыми заказами. Так, за последний месяц было заключено несколько важных контрактов с компаниями из США.

Читайте такжеФГИУ предлагает внести в список приватизации еще 20 объектов, среди которых "Турбоатом"

Президент отметил, что на сегодняшний день, в том числе и благодаря таким предприятиям, как «Турбоатом», украинская армия будет иметь новую бронетехнику. «Сегодня мы имеем возможность, имеем, чем и как защищать суверенитет Украины», - сказал Порошенко, напомнив, что вчера состоялись успешные испытания украинских ракет.

Президент осмотрел производственные мощности паротурбинного цеха и его модернизированных станков, а также ознакомился с производственным процессом гидротурбинного и лопаточного цехов.

Читайте также«Турбоатом» изготовит оборудование для Южно-Украинской АЭС