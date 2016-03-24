Крупнейшее метпредприятие Украины закончило год с прибылью 1,4 миллиарда гривень
Годом ранее «АрселорМиттал Кривой Рог» получил 1,4 млрд грн убытка.
Крупнейшее металлургическое предприятие Украины комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» завершил 2015 год с чистой прибылью в размере 1,38 млрд грн против 1,394 млрд грн чистого убытка, полученного за 2014 год.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре предприятия.
Чистый доход от реализации продукции составил 46,26 млрд грн, сумма капитальных инвестиций - 5,17 млрд грн.
По словам генерального директора меткомбината Парамжита Калона, 2015 год был для предприятия чрезвычайно сложным на фоне снижения цены продажи металлопроката более чем на 50%, а железорудного концентрата – более чем втрое.
«Однако усовершенствование бизнес-процессов на комбинате помогло достичь снижения себестоимости (в том числе за счет внедренных в последнее время проектов по капитальным инвестициям), а также доходов единоразового характера и по отсроченному налогу, ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» удалось улучшить свои результаты по сравнению с 2014 г. Мы внедрили ключевые инвестиционные проекты, которые позволят предприятию быть более конкурентоспособным в последующие годы, а также дадут возможность сохранить либо увеличить уровень производства стали», - отметил Калон.
Он также напомнил, что компания «АрселорМиттал» до 2020 года дополнительно направит на выполнение инвестиционной программы предприятия «АрселорМиттал Кривой Рог» 1,2 млрд долларов.
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Справка УНИАН. Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.
Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.
Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются страны Ближнего Востока, Африки и Европы.
Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций комбината «Криворожсталь» на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в «Mittal Steel Кривой Рог», позднее – в «АрселорМиттал Кривой Рог».
Компания ArcelorMittal образована в 2006 году путём слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.