Крупнейшее метпредприятие Украины закончило год с прибылью 1,4 миллиарда гривень

Крупнейшее металлургическое предприятие Украины комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» завершил 2015 год с чистой прибылью в размере 1,38 млрд грн против 1,394 млрд грн чистого убытка, полученного за 2014 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре предприятия.

Чистый доход от реализации продукции составил 46,26 млрд грн, сумма капитальных инвестиций - 5,17 млрд грн.

По словам генерального директора меткомбината Парамжита Калона, 2015 год был для предприятия чрезвычайно сложным на фоне снижения цены продажи металлопроката более чем на 50%, а железорудного концентрата – более чем втрое.

«Однако усовершенствование бизнес-процессов на комбинате помогло достичь снижения себестоимости (в том числе за счет внедренных в последнее время проектов по капитальным инвестициям), а также доходов единоразового характера и по отсроченному налогу, ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» удалось улучшить свои результаты по сравнению с 2014 г. Мы внедрили ключевые инвестиционные проекты, которые позволят предприятию быть более конкурентоспособным в последующие годы, а также дадут возможность сохранить либо увеличить уровень производства стали», - отметил Калон.

Он также напомнил, что компания «АрселорМиттал» до 2020 года дополнительно направит на выполнение инвестиционной программы предприятия «АрселорМиттал Кривой Рог» 1,2 млрд долларов.

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Справка УНИАН. Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются страны Ближнего Востока, Африки и Европы.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций комбината «Криворожсталь» на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в «Mittal Steel Кривой Рог», позднее – в «АрселорМиттал Кривой Рог».

Компания ArcelorMittal образована в 2006 году путём слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.