Беспилотники: когда Украина расправит крылья

«К нам постоянно обращаются военные за помощью. Вот и сейчас собираем деньги для одного разведбатальона. У них до сих пор нет беспилотника и Минобороны им не планировало его передавать. Поэтому мы получили от них письмо и взялись за реализацию этого проекта», - рассказал волонтер из благотворительного фонда «Народная поддержка воинов АТО» Сергей Глотов.

По его словам, в списке самых важных заказов от военных - беспилотники, оптика и транспорт.

«Деньги собираем по крупицам, потом находим исполнителя заказа. Есть предприятия в Харькове, Киеве, Одессе», - поясняет Сергей.

Цена беспилотников относительно невысокая - от 1,5 до 3,5 тыс. долл. При этом волонтеры, стараясь минимизировать потери, поставляют сразу несколько экземпляров – один учебный вариант и второй - полностью оснащенный техникой для разведывательных вылетов.

Глотов признает, что качество этих беспилотников - не на самом высоком уровне. Их собирают практически из подручных материалов - запчасти покупаются в Интернете и предназначены они для гражданского использования или авиамоделирования. Военные же технологии купить просто так нельзя, и их стоимость несоизмеримо высока.

«В СМИ постоянно появляется информация о том, что идет разработка беспилотников для кого-то. Но во время моих поездок в АТО, я видел только волонтерские экземпляры, или квадрокоптеры, самолеты, - говорит волонтер. - Вариантов, купленных государством, я не видел».

Минобороны серийных закупок пока не делает, а испытания на соответствие требованиям прошли только несколько отечественных экземпляров. Причина - несоответствие характеристик беспилотников критериям военных.

Поддержать национального производителя

По словам военного эксперта, директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згуреца, общая необходимость на фронте в беспилотниках оперативного класса, с радиусом действия до 20 км, сейчас составляет порядка 400 единиц, но реально военным было бы не плохо получить хотя бы 100.

Згурец уверяет, что отечественные предприятия пока не могут заполнить эту нишу, потому что беспилотная авиация в Украине сейчас находится на зачаточном уровне.

«В начале войны, в 2014 году, на вооружении армии стояли еще советские образцы. Но польза от них была минимальная. Потребности в комплексах поля боя на период начала боевых действий обеспечивались силами волонтеров, только комплексы могли выполнять очень ограниченный список задач, и других вариантов тогда не было», - отмечает Згурец.

По словам эксперта, в Украине достаточно предприятий, готовых производить такую технику, их уже начитывается несколько десятков. Правда, требованиям Минобороны подходят не все. Успешно прошли испытания только беспилотники «Фурия» производства «Антлон-Авиа» и «Spectator», созданные совместными усилиями КПИ и завода «Меридиан», входящего в госконцерн «Укроборонпром».

«В Украине необходимо создать условия для развития беспилотной тематики с акцентом на частные компании. Также важно минимизировать риски поставок беспилотников иностранного производства, которые могут создать угрозу нашим производителям», - считает Згурец.

Иностранные экземпляры уже не первый год стоят на вооружении украинской армии. Но стоят они значительно дороже отечественной техники. В частности, в 2008 году Украина закупила партию израильских беспилотников Bird Eye по цене 1,3 млн долл. А цена одно комплекса из трех беспилотников «Фурия», не уступающих по своим характеристикам импортным образцам и уже хорошо зарекомендовавших себя в ходе боевых действий, стоит в десятки раз меньше - 2,5 млн грн.

По словам директора компании «Антлон-Авиа» Артема Вьюнника, с начала июня 2014 года предприятие передало на фронт более 40 беспилотников, из которых на сегодня в действии находится более половины.

«Беспилотники были потеряны по разным причинам - сбиты или просто исчерпали свой ресурс. Можно говорить и о ошибках пилотов. Но нужно понимать, что это - авиационная техника, которая работает в реальных условиях. Например, может резко поменяться ветер. Бывали даже случаи, когда самолет приносили в жертву для отвлечения внимания противника», - поясняет Вьюнник.

Но если потеря беспилотников вследствие обстрела врага или погодных условий является оправданной, то потеря техники из-за ошибок пилотов – проблема, которую Минобороны обещает решить.

«Уже в этом году мы начнем подготовку экипажей пилотов для беспилотных летательных аппаратов», - заявил министр обороны Степан Полторак.

Истребители танков

Планы создать ударный беспилотник для украинской армии были еще в начале конфликта на востоке. Правда, реализовалась идея силами волонтеров-энтузиастов. Ряд испытаний закончился трагически.

В конце 2014 года на Яворовском полигоне при испытании самодельного беспилотника, оснащенного гранатой, погиб волонтер-разработчик аппарата.

Между тем, широко используются беспилотники с другой стороны фронта. Так, в середине февраля несколько раз беспилотники сепаратистов атаковали фосфорными бомбами военные склады ВСУ.

24 марта над складами украинских военных снова был замечен вражеский беспилотник, но на этот раз его удалось ликвидировать.

Создать ударные беспилотники не под силу не то что отечественным волонтерам, но и большинству государств. Только разработка такой авиатехники обойдется не в один миллиард гривен. К примеру, затраты на проект по созданию американского беспилотника «Predator» обошлась бюджету США боле чем в 2 млрд долл., а цена одно экземпляра составляет около 5 млн долл.

«Мы над таким проектом даже не задумывались. Нужны другие финансы. Очень дорого создать беспилотник, способный нести дополнительную полезную массу», - подчеркивает волонтер Сергей.

Тем не менее, за идею создать ударный беспилотник взялись в «Укроборонпроме». По словам руководства концерна, разработка ведется на главном авиапредприятии страны «Антонов», к выпуску опытного образца можно будет приступить до конца 2016 года.

«На сегодня уже есть утвержденное техническое задание, есть выполненный технический проект, а это - уже более глубокая стадия, чем эскизный проект. Защита проекта пройдет не позднее марта, и после этого начнется работа для последующего проектирования, - рассказал УНИАН заместитель гендиректора «Укроборонпрома» по производству Александр Пащенко. - Рабочее проектирование с производством опытного образца мы закончим до конца 2016 года. В 2017 году планируем передать образец для государственных испытаний».

По словам Пащенко, этот беспилотник сможет нести различные комбинации вооружений и будет способен уничтожать вражеские танки.

Но оптимизм руководства концерна разделяют не все. Згурец считает, что проект если и будет завершен, то не ранее, чем через пять лет.

«Чтобы сделать такие выводы, достаточно посмотреть на реализацию всех обещаний, которые давал «Укроборонпром», - резюмирует Зругец.

Между тем, в начале марта в Интернете ажиотаж вызвала новость о разработке специалистами НАН Украины реактивного ударного беспилотника. Технические данные этого аппарата вызывают много вопросов, военные эксперты отнеслись к нему с долей скепсиса.

Сама конструкция имеет весьма странную и примитивную форму, а вместо заявленного в описании управляемого вооружения на нем установлен выстрел для советского ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. Впрочем, возможно образец проектировался как беспилотник-камикадзе - одноразового действия. Подробней узнать о проекте УНИАН не удалось.

Но даже если предположить, что украинские ученые спроектируют и продемонстрируют в ближайшее время отечественный ударный беспилотник, то его принятие на вооружение и поиск денег на закупку может затянуться на долгие годы.

Владислав Швец (УНИАН)