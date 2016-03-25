"Артемсоль" крепко почистили от схем - эксперт

Такое мнение высказал финансовый эксперт Александр Крамаренко в своей авторской колонке.

Крамаренко пишет, что для сокращения расходов на «Артемсоли» проведены новые тендеры по закупкам упаковочных материалов, на которые приходится 60% всех закупок, что позволило предприятию сэкономить до 50% по каждой позиции. Для повышения доходов предприятие заключило первые прямые договора на поставки продукции торговым сетям с более высокой отпускной ценой, чем при поставках через дилеров. Также компания участвует в качестве поставщика по госзакупкам в электронных торгах, которые те или иные госструктуры проводят через систему Prozorro. С Минагрополитики для той же цели, для расширения сбыта и повышения отпускной цены, согласовано создание логистических центров в Украине. При содействии Минэкономразвития готовится старт представительства «Артемсоли» в Польше и логистического склада в Болгарии.

«Кейс с «Артемсолью» интересен тем, что предприятие крепко почистили от бытовавших там «схем», возможные каналы вывода средств засвечены, внимание медиа к предприятию - пристальное. Так что новому боссу – кем бы он ни оказался – придется играть в рамках, что успел сформировать Доля (и.о. директора «Артемсоли» - ред.)», - пишет Крамаренко.

Напомним, 1 февраля 2016 года Минагрополитики повторно объявило конкурс на должность директора ГП «Артемсоль». Срок подачи документов от кандидатов истек 3 марта 2016 года. По состоянию на сегодня, к участию в конкурсе допущено 29 человек.