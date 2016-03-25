"Турбоатом" и американская Holtec хотят освоить совместное производство турбин для АЭС

Харьковский завод "Турбоатом" и американская энергетическая компания Holtec намерены освоить совместное производство турбин малой мощности для атомных электростанций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове в ходе встречи с замминистра торговли США сказал гендиректор "Турбоатома" Виктор Субботин.

"Эта инициатива Holtec, это определенный мировой опыт, когда создаются локальные энергетические объекты, которые можно оперативно и быстро установить в разных частях света", - сказал Субботин.

По его словам, "Турбоатом" разработал проект турбины малой мощности до 100 МВт, генераторная часть к турбине разрабатывается совместно с харьковским предприятием "Электротяжмаш".

Субботин также подчеркнул, что "Турбоатом" готов производить турбины для АЭС мощностью до 100 МВт на своих производственных площадках.

Он отметил, что подобные энергетические установки могут быть затребованы как в Украине, так и за границей.

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Справка УНИАН. "Турбоатом" производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру "Турбоатома" входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций ОАО "Турбоатом" осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций.