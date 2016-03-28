Китай начал строить технопарк за $1,5 миллиарда

Китайская вагоностроительная корпорация China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) начала работы по строительству технопарка в провинции Хэбэй на севере страны стоимость в 10 миллиардов юаней (около 1,53 миллиарда долларов), сообщает Прайм со ссылкой на агентство Синьхуа.

"Работы по строительству начались в воскресенье в зоне экономического развития Кайпин в городе Таншань. Площадь парка составляет 120 гектаров, здесь будет расположено производство современного и энергосберегающего оборудования", - говорится в сообщении.

Кроме этого технопарк будет включать в себя центр по производству оборудования на альтернативных источниках энергии, экспортную базу в страны Центральной и Восточной Европы, научно-исследовательские учреждения, а также производство оборудования для очистки воды.

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China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) была образована летом 2015 года путем слияния двух бывших ведущих производителей вагонов и локомотивов в КНР - China South Railway (CSR) и China North Railway (CNR).