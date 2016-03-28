Кабмин хочет отменить 10-летний запрет на экспорт леса - внес в парламент законопроект

Кабинет министров Украины внес в парламент законопроект об отмене запрета на экспорт необработанного леса, введенного в апреле 2015 года.

Текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады.

В частности, документом предлагается отменить мораторий на экспорт и ввести двухуровневую систему аукционов.

На первом уровне аукционы будут проходить для резидентов Украины без права дальнейшего экспорта леса.

При этом незатребованный объем древесины после проведения аукциона для резидентов будет предложен нерезидентам на экспорт. Кроме того, экспортерами леса могут быть только лесхозы, что устранит посредников-трейдеров, коррупционным путем снижающих цены.

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Как сообщал УНИАН, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон, которым запретила экспорт некоторых видов лесоматериалов, пиломатериалов и леса-кругляка. Президент Украины подписал закон 8 июля.

В то же время, в ходе реализации положений закона выяснилось, что в Украине остановился весь экспорт древесины – даже разрешенных к экспорту пород и материалов. Сотни грузовиков с древесиной, имея необходимые документы, не могли пересечь украинскую границу.

Тогда участники рынка обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой урегулировать проблему. Тогда же Кабмин разрешил использовать существующие сертификаты на лесоматериалы для оформления экспорта. Однако именно это, по мнению нардепа Николая Томенко, является коррупционным деянием. Томенко заявил, что подаст иск в Национальное антикоррупционное бюро Украины против премьер-министра Украины Арсения Яценюка и других чиновников за то, что они не способствуют борьбе с коррупцией, существующей на рынке леса и лесоматериалов.