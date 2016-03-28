В Украине с 1 апреля запрещен промышленный вылов рыбы

Ежегодный запрет на промышленный вылов рыбы, который вводится на период нереста, в 2016 году вступает в силу с 1 апреля и продлится до 9 июня, сообщила Ассоциация рыболовов Украины.

Согласно сообщению, некоторые ограничения коснутся и любительской рыбалки. В частности, разрешено ловить рыбу только одной поплавочной удочкой с одним крючком или спиннингом в светлое время суток с берега в местах, определенных ихтиологическими отделами областных управлений рыбоохраны.

Сроки запрета могут быть изменены в случае возникновения каких-либо факторов, влияющих на размножение рыбы.

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Справка УНИАН. Указанные сроки установлены приказом Государственного агентства рыбного хозяйства №68 от 12 марта 2016 года «О мерах по установлению весенне-летнего запрета на лов водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах Украины в 2016 году».