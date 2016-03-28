"Антонов" представит ряд своих самолетов на оружейной выставке в Индии

Единственный в Украине производитель самолетов государственное предприятие "Антонов" представит ряд своих последних разработок на оружейной выставке Defexpo, которая пройдет 28-31 марта в индийском штате Гоа, сообщила пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, "Антонов" представит проект нового транспортного самолета Ан-132, разработанного на замену Ан-32, а также самолеты Ан-148 и Ан-178.

"На замену хорошо известно в Индии самолета Ан-32 «Антонов» предлагает новейший многоцелевой транспортный самолет Ан-132 грузоподъемностью до 9,2 т. Эта программа реализуется во взаимодействии с партнерами из Королевства Саудовская Аравия с участием ведущих компаний мировой авиаиндустрии. Предприятиям Индии предлагается принять участие в создании этого самолета, а министерствам и ведомствам страны - стать его заказчиками", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНАИН, ранее "Антонов" и аравийская компания Taqnia Aeronautics подписали несколько меморандумов о совместном продвижении на рынок Саудовской Аравии самолетов Ан-148 и Ан-132, а также меморандум о взаимопонимании относительно поставки 30 многоцелевых самолетов Ан-178 Королевским ВВС Саудовской Аравии.

По оценкам "Антонова", потребность рынка в самолетах типа Ан-132 на ближайшие 20 лет составляет около 900 единиц, а в самолетах типа Ан-178 - 1100 единиц.

"Антонов" 7 мая 2015 года начал летные испытания нового транспортного самолета Ан-178, торжественная выкатка которого состоялась в начале апреля прошлого года.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225. По итогам 2014 года "Антонов" незначительно увеличил чистую прибыль по сравнению с 2013 годом - до 39,3 млн грн.