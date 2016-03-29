У Абромавичуса ждут роста промпроизводства в первом полугодии на 2%

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост промышленного производства в январе-июне 2016 года на уровне 2%.

Соответствующий прогноз содержится в аналитическом материале, опубликованном на сайте министерства.

Согласно прогнозу, основными факторами восстановления промышленности в первом полугодии станут постепенное улучшение конъюнктуры на мировых рынках, восстановление производства в отдельных отраслях экономики, улучшение финансового состояния предприятий, а также увеличение инвестиционного и потребительского спроса.

В то же время, негативно на промышленность могут повлиять активные военные действия на востоке страны, а также торговые ограничения со стороны России.

Как сообщал УНИАН, рост промышленного производства в Украине в феврале 2016 года по сравнению с февралем 2015 года составил 7,6%.

По сравнению с предыдущим месяцем, январем 2016 года, рост промпроизводства в феврале составил 8,2%. С начала года, за январь-февраль, рост промпроизводства составил 2,9%.

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По информации Госстата, наибольший рост производства в феврале 2016 года по сравнению с февралем 2015 года зафиксирован в производстве фармацевтических препаратов – на 35%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 30%, добыче каменного и бурого угля – на 27,9.

Наибольший рост производства в феврале по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован в производстве компьютеров – в 2,2 раза, в производстве машин и оборудования – на 43,5%, производстве мебели – на 41,9%, производстве электрического оборудования – 39,7%.

Падение производства в феврале 2016 года по сравнению с февралем 2015 года зафиксировано в производстве химических веществ – на 8%, производстве машин и оборудования – на 7,8%, добыче сырой нефти и природного газа – на 0,1%.