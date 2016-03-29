ЗСТ между Украиной и ЕС не работает в полную силу из-за слабости украинской экономики – Томбинский

Зона свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, стартовавшая 1 января 2016 года, пока не принесла значительных успехов и не заработала в полную силу из-за структурных слабостей украинской экономики, сказал в ходе международной конференции в Киеве глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский.

«Сегодня мы можем сказать, что зона свободной торговли, открытый рынок с ЕС не используется так, как мы бы того хотели и ожидали. А все из-за множества слабостей, в первую очередь экономического характера. Из-за структурных слабостей украинской экономики», - отметил Томбинский.

Он обратил внимание на то, что ключевым экспортным товаром Украины является преимущественно сырье. Как отметил посол, таким был экспорт Польши много лет назад. «Но в условиях кризиса на товарных рынках украинские производители не могут получить каких-либо прибылей. И это еще одна структурная проблема, – сказал Томбинский. – На европейский рынок смогли зайти лишь немногие украинские производители, которые готовились к такой экспансии. И они получили свои выгоды. Но где остальные?».

При этом глава представительства ЕС в Украине подчеркнул, что европейская сторона готова помочь украинскому бизнесу найти проекты и производства, которые могут продаваться в Европе. «Мы, понятно, не пойдем продавать ваш продукт на нашем европейском рынке. Это уже задача производителей. Но мы можем оказать систематическую, институциональную помощь экспортерам», – сказал Томбинский.

При этом он подчеркнул, что успешный выход на европейский рынок обязательно должен сопровождаться юридической поддержкой экспортеров со стороны государства, а также безоговорочными и всеобъемлющими возможностями самих экспортеров – в части выполнения заказов, поддержки производства и предоставления постпродажного сервиса.

«Ничто не будет дано просто так, европейский рынок очень конкурентный. Используйте ту поддержку, которую получила Украина, включая материальную поддержку, которую получает страна», – добавил Томбинский.

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Как сообщал УНИАН, зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу с 1 января 2016 года. Изначально она должна была вступить в силу в ноябре 2014 года, однако была отложена до начала 2016 года. В течение 2015 года Украина провела 15 раундов переговоров в формате Украина – ЕС – Россия, призванных доказать полезность углубления экономических связей между Украиной и ЕС.

По словам президента Украины Петра Порошенко, экспорт украинского продовольствия в страны Евросоюза благодаря введению в действие режима зоны свободной торговли в январе вырос на 16%.