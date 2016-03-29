Зам Абромавичуса побывала на Ukrainian Fashion Week и решила стимулировать экспорт дизайнерской одежды

Министерство экономического развития и торговли намерено стимулировать экспорт дизайнерской одежды украинского производства и сотрудничает с Ukrainian Fashion Week (Украинская неделя моды).

Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook.

“Очень горжусь нашими представителями fashion industry (именно индустрии)! Особенно приятно, когда они экспортируют уже в значительных объемах. Ждем и дальнейшего покорения новых вершин и увеличения экспорта! Далее работаем с Ukrainian Fashion Week по продвижению fashion-экспорта”, - написала она.

Также Микольская сообщила, что министерство совместно с американской инвестиционной компанией Western NIS Enterprise Fund поддерживает участие украинских дизайнеров в международных выставках.

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Как сообщал УНИАН, экспорт товаров из Украины в январе 2016 года снизился на 31,9% и составил 2 миллиарда долларов, а лидером среди экспортных товаров оказалось подсолнечное масло. Основными товарами украинского экспорта является продукция пищевой, металлургической и машиностроительной отраслей.

Дефицит внешней торговли товарами в Украине по итогам января 2016 года составил 295 миллионов долларов, что в 7,6 раза выше дефицита по итогам января 2015 года на уровне 38,8 миллиона долларов.