Китай запустил собственное производство микросхем за $24 миллиарда

В Китае запущен проект государственного уровня по производству интегральных микросхем, инвестиции в который составят 24 миллиарда долларов в ближайшие пять лет, сообщает Прайм со ссылкой на агентство Синьхуа.

"Строительство площадки стартовало в понедельник в высокотехнологичной зоне East Lake в городе Ухань (провинция Хубэй). В рамках проекта будет вестись работа по исследованиям и разработки микросхем памяти", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что согласно планам, к 2020 году ежемесячно будет производиться 300 тысяч чипов памяти, а к 2030 году - один миллион.

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Как отмечает агентство, Китай серьезно зависим от импорта интегральных микросхем. В 2014 году страна импортировала интегральных микросхем на 218 миллиардов долларов.