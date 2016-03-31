Депутаты решили помочь металлургам с нехваткой металлолома

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение сроком на три года экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов до 35 евро за 1 тонну, а также отмену на этот период обязательной государственной регистрации контрактов на экспорт металлолома.

За принятие законопроекта №3868 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке с целью первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и восстановления объектов инфраструктуры» в первом чтении проголосовали 245 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отмечается в пояснительной записке, данный законопроект направлен на стабилизацию ситуации в металлургической отрасли и смежных секторах путем увеличения предложения металлолома на внутреннем рынке. Также ожидается рост поступлений в государственный бюджет за счет повышения экспортной пошлины на металлолом и создание дополнительной добавленной стоимости на территории государства путем глубокой переработки данного дефицитного сырья.

По словам главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктора Галасюка, за последние несколько лет в Украине значительно сократился сбор металлолома (4,2 млн тонн, снижение на 20%), при этом существенно вырос экспорт – до 1,2 млн тонн (около 300 тыс. тонн в 2011 году). Депутат отмечает, что в таких условиях необходимо создавать отечественным меткомбинатам возможность стабильной работы за счет обеспечения украинским сырьем.

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Как сообщал УНИАН, украинские металлургические компании неоднократно выступали с требованиями ограничить экспорт металлолома, поскольку, по их мнению, в настоящее время у меткомбинатов наблюдается дефицит лома, а его вывоз из страны негативно сказывается на металлургической отрасли. При этом ломозаготовительные компании заявляют, что металлурги лоббируют ограничение экспорта или повышение пошлин на вывоз металлолома из страны для возможности закупки этого сырья по ценам, которые значительно ниже рыночных.

В госпредприятии «Укрпромвнешэкспертиза» подчеркивают, что сбор металлолома в Украине в январе-феврале текущего года сократился на 40% по сравнению с ноябрем-декабрем прошлого года, до 359 тыс. тонн, из-за предлагаемых низких цен со стороны отечественных метпредприятий, а также отсутствия квот на экспорт лома для заготовителей.

По данным госпредприятия, на протяжении большей части февраля закупочные цены внутреннего рынка оставались практически неизменными и составляли 3191 грн/тонна. Однако в начале марта метзаводы были вынуждены провести повышение котировок на 150 грн из-за необходимости стимулирования поставок. Кроме того, существовала высокая вероятность возобновления экспорта, что также подтолкнуло металлургов активизировать поставки в свой адрес с помощью повышения цен. По состоянию на середину марта среднерыночная цена на лом составляла 3 330 грн/тонна.

По мнению экспертов госпредприятия, несмотря на проведенное повышение закупочных цен на внутреннем рынке, металлурги вполне могут повысить котировки еще раз вслед за значительным удорожанием проката на внешних рынках.