"Укроборонпром" подписал с индийскими компаниями 15 меморандумов о сотрудничестве

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонные предприятия Украины, по итогам оружейной выставке в Индии DefExpо-2016 подписал с индийскими компаниями 15 меморандумов о сотрудничестве в оборонной сфере.

Согласно сообщению пресс-службы концерна, всего украинская делегация провела около десяти переговоров с министром обороны Индии и высшим командованием Вооруженных сил Индии, а также более чем с 30 ведущими индийскими компаниями-производителями продукции военного и специального назначения, в частности, с Reliance Defence Limited, Tata Power Company Limited, Punj Lloyd, Larsen Turbo.

"С компанией Reliance Defence Limited подписан меморандум о совместной разработке многоцелевого военно-транспортного самолета «Ан» для нужд индийских военно-воздушных сил и для гражданских нужд. С компанией Reliance Defence Limited финализированы договоренности по долгосрочному сотрудничеству по поставке газотурбинных установок производства «Зоря-Машпроект», входящего в состав концерна «Укроборонпром», для их дальнейшей установки на технику Индийских военно-морских сил", - говорится в сообщении.

В концерне также отметили, что индийских партнеров заинтересовали совместные проекты в сфере авиастроения, производства радаров и систем морского наблюдения, модернизации бронетехники, систем ПВО, авиации, разработок головок самонаведения, совместных разработок ракет класса воздух-воздух.

"В этом году участие в выставке DefExpо-2016 стало самым успешным для Украины. Мы начали новый виток сотрудничества с этим государством. Это обеспечит украинские предприятия новыми заказами, финансирование новейших разработок и создание совместных производственных мощностей. Мы довольны тем, что плодотворная работа и подготовка нашей команды к переговорам с ведущими производителями и заказчиками продукции военного и двойного использования принесла свои результаты", - цитирует пресс-служба директора госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Павла Барбула.

В концерне также отметили, что Украина представила на выставке почти 40 видов военной продукции. В частности, была представлена продукция Киевского, Житомирского и Львовского бронетанковых заводов, КБ «Луч», госпредприятия «Антонов», акционерной холдинговой компанией «Артем», завода Артиллерийского вооружения, госпредприятия «Зоря-Машпроект» и других.

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Как сообщал УНИАН, в ходе выставки единственный в Украине производитель самолетов государственное предприятие "Антонов" представил проект нового транспортного самолета Ан-132, разработанного на замену Ан-32, а также самолеты Ан-148 и Ан-178.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.