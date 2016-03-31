Несмотря на сопротивление Казахстана, страны ЕАЭС ввели пошлину на украинскую арматуру

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли решение о введении антидемпинговой пошлины на прутки (металлическую арматуру) из Украины сроком на 5 лет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), передает ТАСС.

Для ПАО "Енакиевский металлургический завод" устанавливается индивидуальная пошлина в размере 10,11% от таможенной стоимости, для ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" - 9,32%.

Для прочих производителей антидемпинговая пошлина составит 10,11% от таможенной стоимости.

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Читайте такжеЕвразийский союз вводит антидемпинговую пошлину на трубы из Украины

По данным «Ведомостей», против пошлины выступал Казахстан, входящий в ЕАЭС, на территории которого расположено одно из предприятий ArcelorMittal.

За введение пошлины выступал, в числе прочих, совладелец российского НЛМК Владимир Лисин. В середине 2015 года Лисин написал письмо первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову, в котором, в числе прочего, указал, что отсутствие реальных мер защиты привело к тому, что загрузка российских производителей металлических прутков снизилась в 2015 году до критического уровня в 60–70 процентов.