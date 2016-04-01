Порошенко призвал американские компании развивать сотрудничество с украинским ОПК

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, встреча Порошенко с представителями компаний состоялась в Вашингтоне во время рабочего визита главы украинского государства в США.

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Президент выразил признательность присутствующим на встрече за важный вклад американской стороны в укрепление обороноспособности Украины.

Он подчеркнул необходимость усиления двустороннего сотрудничества для сдерживания продолжающейся вооруженной агрессии против Украины на Донбассе.

Глава государства отметил широкие возможности для налаживания взаимодействия между предприятиями ОПК Украины и США по разным перспективным направлениям, в том числе в рамках кооперации в вопросах производства вооружений и оборудования, привлечения американских технологий и инвестиций в совместные проекты в Украине.