"Антонов" собирает первый самолет Ан-132: авионику купил у американцев

Единственный в Украине производитель самолетов, государственное предприятие "Антонов" подписало контракт с американской компанией Honeywell International Inc. на поставку бортовой электроники для первого экземпляра самолета Ан-132D за 17,7 млн долл.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте «Государственные закупки».

Согласно опубликованной информации, предметом контракта является установка на самолет системы авионики Primus Epic 2.0. Срок выполнения контракта - до 20 октября 2017 года.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля "Антонов" и аравийское предприятие Taqnia Aeronautics подписали соглашение о кооперации по организации в Королевстве Саудовская Аравия (КСА) самолетостроительного комплекса и организации производства самолетов Ан-132, Ан-148 и Ан-178.

Сборка первого экземпляра Ан-132D проходит на мощностях "Антонова" в Киеве. На данный момент предприятие завершило установку крыльев и сборку носовой части фюзеляжа для Ан-132.

По оценкам "Антонова", потребность рынка в самолетах типа Ан-132 на ближайшие 20 лет составляет около 900 единиц.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.