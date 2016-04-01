Украинские металлурги в первом квартале увеличили производство стали на 19%

В Украине в январе-марте, по оперативным данным, производство стали увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 19% - до 6,114 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным объединения, производство общего металлопроката за указанный период выросло на 18% - до 5,312 млн тонн, выплавка чугуна увеличилась на 24% – до 5,883 млн тонн.

Объем производства кокса за январь-март вырос на 35% - до 3,304 млн тонн.

В январе-марте производство стальных труб сократилось на 15% по сравнению с январем-мартом 2015 г. — до 187 тыс. тонн.

Среднесуточное производство труб за 3 месяца составило 2,1 тыс. тонн, в марте – 2,5 тыс. тонн. В 2015 г. этот показатель составил 2,6 тыс. тонн стальных труб.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2015 г. производство стали сократилось по сравнению с 2014 г. на 16% - до 22,935 млн тонн, производство общего металлопроката также сократилось на 16% - до 20,02 млн тонн, выплавка чугуна уменьшилась на 12% – до 21,88 млн тонн. Объем производства кокса за 2015 г. уменьшился на 16% - до 11,61 млн тонн.

Производство стальных труб сократилось на 40% или на 527 тыс. тонн по сравнению с 2014 г. — до 852 тыс. тонн.