"Антонов" завершил сборку фюзеляжа первого самолета Ан-132 (фото)

Государственное предприятие "Антонов", единственный в Украине производитель самолетов, завершило сборку фюзеляжа первого экземпляра легкого транспортного самолета Ан-132D, сообщила пресс-служба предприятия.

"Госпредприятие "Антонов" завершило крупноагрегатную сборку самолета-демонстратора Ан-132D. На самолет установлено хвостовое оперение. Таким образом, планер самолета собран - соединены фюзеляж, крыло и хвостовое оперение", - говорится в сообщении.

Представители предприятия также добавили, что в апреле ожидается поставка двигателей PW150A компании Pratt & Whitney Canada, соглашение с которой было подписано в октябре 2015 года.

В сообщении также отмечается, что самолет Ан-132 предназначен для полетов на ближне- и среднемагистральных маршрутах и может выполнять широкий спектр задач по перевозке грузов, а также предусматривает применение различных конфигураций грузовой кабины. Самолет будет иметь крейсерскую скорость до 500 км/ч и максимальную высоту крейсерского полета до 9000 м с максимальной полезной нагрузкой до 9,2 т.

Как сообщал УНИАН, 15 марта "Антонов" подписал контракт с американской компанией Honeywell International Inc. на поставку бортовой электроники для первого экземпляра самолета Ан-132D за 17,7 млн долл.

В конце февраля "Антонов" и аравийское предприятие Taqnia Aeronautics подписали соглашение о кооперации по организации в Королевстве Саудовская Аравия (КСА) самолетостроительного комплекса и организации производства самолетов Ан-132, Ан-148 и Ан-178. Сборка первого экземпляра Ан-132D проходит на мощностях "Антонова" в Киеве.

По оценкам "Антонова", потребность рынка в самолетах типа Ан-132 на ближайшие 20 лет составляет около 900 единиц.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.