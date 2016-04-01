Украина хочет увеличить экспорт продукции машиностроения в Иран, Турцию и Среднюю Азию

Украина планирует наращивать объемы экспорта продукции отечественного машиностроения, в первую очередь энергетического машиностроения, в страны Средней Азии, Иран и Турцию, сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.

"Кабмин отработал в прошлом году и в этом году общие комиссии, которые касаются увеличения экспорта нашего машиностроения, в особенности энергетического машиностроения, в Иран, страны Средней Азии - Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, и Турцию, чтобы иметь возможность осваивать новые рынки сбыта и восстанавливать старые", - сказал Зубко.

Он подчеркнул, что в этом контексте особенно перспективным для Украины выглядит рынок Ирана, который на протяжении последнего десятилетия оставался закрытым в связи с наложенными на эту страну международными санкциями. Сегодня, когда международные санкции сняты, Украина рассчитывает восстановить свои позиции на иранском рынке.

"Как вы знаете, 8 марта правительственная комиссия провела заседание комиссии (межправительственной двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству – УНИАН) в Иране, мы восстанавливаем сотрудничество, – сказал Зубко. – В составе нашей делегации были сотрудники госпредприятий, которые уже работали в Иране и имели контракты и сегодня имеют документацию для модернизации энергетических мощностей Ирана. Сейчас важно отменить решение о санкциях (принятое украинскими властями в начале 2000-х годов вслед за мировым сообществом – УНИАН), есть политическое решение по этому вопросу, но теперь важно еще и политическое решение Совбеза ООН по Ирану. Важно, чтобы наши машиностроители (которые начнут работу в Иране – УНИАН) были защищены. Этот вопрос отрабатывается".

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году планирует возобновить сотрудничество с Исламской Республикой Иран в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах после 11-летнего перерыва. В мае-июне в Тегеран будет направлена торговая миссия Украины.

Ранее посол Ирана в Украине Мохаммад Бехешти-Монфаред сообщил, что Иран заинтересован в поставках украинской агропродукции и готов предложить Украине альтернативу в поставах углеводородов, а также предлагает совместное использование новых транспортных коридоров на востоке.