Полиция начала расследование относительно счетов одного из крупнейших украинских заводов Григоришина

У владельца группы “Энергетический стандарт” Константина Григоришина появился новый повод для беспокойства за свой бизнес. Главное следственное управление Национальной полиции Украины на прошлой неделе добралось до банковских счетов одного из крупнейших активов россиянина в нашей стране — Сумского машиностроительного научно-производственного объединения.

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Как выяснила “Деловая столица”, 25 марта Печерский районный суд Киева принял сразу 16 определений, удовлетворив ходатайства следователей ведомства Хатии Деканоидзе, и разрешил им получить доступ к информации о проводках по счетам Сумского НПО в обслуживающих его финучреждениях. А именно — в Укрсиббанке, Сбербанке, ING Bank, Укрпромбанке, Укрэксимбанке, Райффайзен банке Аваль, Брокбизнесбанке, Легбанке, Диамантбанке, Ситибанке, банках SEB, “Золотые ворота”, “Национальный кредит”, “Союз”, а также Государственной казначейской службе.

О масштабности выемки документов говорит тот факт, что Национальной полиции разрешили получить информацию о финансовых операциях предприятия более чем за последних 10 лет — с 1 января 2006 по 29 февраля 2016 гг.

Делается это в рамках уголовного производства, открытого в начале текущего года подчиненными Хатии Деканоидзе. В ходе него следователи уже успели установить, что в 2007—2012 гг. должностные лица Сумского машиностроительного НПО, злоупотребляя своим положением, умышленно растратили имущество этого предприятия в особо крупных размерах — на сумму более $170 млн.

Примечательно, что указанное уголовное производство было открыто вскоре после того, как обвинения в адрес Григоришина, вступившего в открытую конфронтацию с премьером Арсением Яценюком, в конце прошлого года выдвинул депутат Верховной Рады от “Народного фронта” Антон Геращенко. Он,как известно, является советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова — ближайшего соратника Яценюка, в сферу влияния которого входит Национальная полиция. Геращенко, в частности, обвинил Григоришина в незаконном завладении активами Сумского НПО, которое является монополистом в сфере производства оборудования для нефтегазового комплекса — компрессорных станций и турбокомпрессорных установок — и на своем сайте указывает, что входит в “молодую, динамично развивающуюся финансово-промышленную группу “Энергетический стандарт” как раз с 2007 г. “Получив в управление компанию, Григоришин создал незаконные схемы по выводу средств украинских предприятий в Россию и на счета офшорных компаний. НПО с 2010 г. начало заключать договоры с посредниками — российскими компаниями, связанными с Григоришиным, через которых реализовывалось оборудование конечным потребителям”, — указал Геращенко в ноябре прошлого года. Добавив, что таким образом Сумскому НПО был нанесен материальный ущерб на сумму более $250 млн.

Кроме Национальной полиции, терпящим огромные убытки Сумским НПО (в первом полугодии прошлого года они составили более 730 млн грн.) плотно заинтересовалась и Государственная фискальная служба. Как выяснила “ДС”, в январе нынешнего года следственное управление финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области провело обыски на территории предприятия, подконтрольного Григоришину, изъяв его финансовые документы. Сделано это было в рамках еще одного уголовного производства, открытого Главным следственным управлением финансовых расследований ГФС. По словам начальника этого управления Вадима Мельника, в его рамках расследуется умышленное уклонение от уплаты налогов рядом предприятий Украины, аффилированных с Григоришиным, — Сумским НПО, а также заводом “Запорожтансформатор”. А основанием для внесения в Единый реестр расследований стало заявление все того же Антона Геращенко, не дающего покоя злейшему врагу его политической силы.