Гослесагентство намерено с 1 июля внедрить систему электронного учета древесины

Государственное агентство лесных ресурсов намерено с 1 июля внедрить единую систему электронного учета древесины для постоянных лесопользователей с целью снижения риска подделки документов при реализации лесозаготовительной продукции.

Об этом на пресс-конференции сообщила первый заместитель главы Гослесагентства Кристина Юшкевич.

«В этом году у нас главная задача – внедрение единой системы учета древесины. Мы рассчитываем на то, что она заработает с 1 июля. Она сделает невозможной подделку документов», - сказала Юшкевич.

При этом она отметила, что предприятия Гослесагентства реализуют всю древесину по специальной товарно-транспортной накладной, а остальные лесопользователи пользуются накладными старого образца. Гослесагентство предлагает внедрить единую форму товарно-транспортной накладной, которая будет связана с электронным учетом, с бухгалтерской системой и с сертификатом происхождения лесоматериалов.

«Если вся эта система заработает, то мы сможем минимизировать теневой оборот древесины. Если его не будет, то и не будет возможности незаконно реализовывать древесину», - добавила замглавы Гослесагентства.

По словам Юшкевич, Гослесагентство также разработало прозрачный порядок продажи древесины, который учитывает интересы отечественных предприятий по обработке лесоматериалов и снижает возможность незаконной продажи данной продукции.

Юшкевич рассказала, что в 2015 году лесная охрана зафиксировала более 1,7 тыс. незаконных рубок, объем которых составил 24,1 тыс. куб. м, что принесло 84,7 млн грн убытков. Из них нарушители в добровольном порядке возместили только 4,6 млн грн, или 5% убытков. По этим фактам ведомство передало 181 дело в правоохранительные органы. При этом Гослесагентство привлекло к дисциплинарной ответственности 1086 должностных лиц и уволило 108 служащих, в том числе некоторых руководителей лесозаготовительных предприятий.

Юшкевич также отметила, что в последнее время преступные группировки организовывают нападения на представителей лесной охраны. Для решения этой проблемы местные управления привлекают к охране леса военнослужащих, демобилизованных из зоны проведения АТО.

Как сообщал УНИАН, в связи с несовершенным учетом в Украине растет потенциал теневой торговли древесиной. Объем теневого рынка составляет порядка 20%, или 2 млрд долл. При общей годовой рубке в 14-15 млн куб. м объем «черного» леса достигает 3 млн куб. м.

В управлении Гослесагентства находятся 73% лесов страны. Остальные 27% принадлежат другим лесопользователям, которые, по официальным данным, в год рубят около 1,5 млн кубометров леса.