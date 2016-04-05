Китай ограничил торговлю с КНДР

Министерство торговли Китая ввело запрет на импорт золота и редкоземельных элементов из Северной Кореи, а также экспорт в КНДР топлива и других нефтяных продуктов, которые могут использоваться в качестве ракетного топлива, передает Reuters.

Данное решение принято согласно введенным ООН санкциям.

Читайте также"Полувоенная ситуация": У Ким Чен Ына заявили, что можно забыть о переговорах по ядерному разоружению КНДРООН расширил санкции против КНДР после того, как Пхеньян провел испытания в рамках своих ядерных программ в январе и феврале.

Горнодобывающая отрасль является ключевой для экономики Северной Кореи, которая уже в значительной степени отрезана от остального мира. Эксперты полагают, что доход от этого сектора экономики помогает гарантировать военные расходы Северной Кореи.