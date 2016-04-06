Пекин продолжает укрощать Москву: Россия согласилась разместить у себя предприятия КНР

Россия готова разместить на своей территории предприятия Китая - данные вопросы обсуждались во время переговоров директора департамента Минвостокразвития РФ Рустама Макарова с директором департамента развития промышленности Северо-Восточных провинций КНР Государственного комитета по развитию и реформе КНР Чжоу Цзяньпином, говорится в сообщении Министерства Дальнего Востока.

Речь идет о возможном переводе китайских предприятий на территорию Дальнего Востока с учетом обязательного соблюдения установленных в России экологических требований. Инициатива исходила от Китая, она обсуждалась ранее при официальных встречах сторон.

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Как отметил Чжоу Цзянпин, китайская сторона готова активно привлекать частные и государственные компании к реализации подобных проектов. Со своей стороны, представитель Минвостокразвития Рустам Макаров подтвердил готовность российской стороны к взаимодействию, подчеркнув, что новые предприятия, создаваемые в рамках территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, получают существенные налоговые льготы и административные преференции.