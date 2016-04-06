"Житомирські ласощі" работают в штатном режиме

Об сообщает пресс-служба "Житомирських ласощів", которую цитирует "Цензор.net".

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"Как известно, в 2010 году бывшим руководителем предприятия Игорем Бойко с помощью бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Украины Януковича Андрея Портнова был совершен рейдерский захват фабрики "Житомирські ласощі". При неправомерных судебных решениях законный владелец, швейцарская компания "Delta Capital SA" была незаконно отстранена от управления предприятием. За один день ЗАО "Житомирські ласощі" перестало существовать, в то же время все имущество было передано на неизвестную компанию ОДО "ЖЛ".

Рейдерский захват "Житомирських ласощів" стал одним из самых громких преступлений во времена предыдущей власти. На сегодня права законных акционеров восстановлены.

Руководство ЗАО "Житомирські ласощі" официально сообщает, что фабрика работает в штатном режиме, идет производство и реализация готовой продукции, восстановлены рабочие места, платятся налоги в местный и государственный бюджеты. Единственной проблемой, с которой столкнулись наши сотрудники, стали традиционно незаконные действия со стороны бывшего руководителя Игоря Бойко, который отказывается отдавать им трудовые книжки. Те работники, которые до сих пор не смогли забрать свои трудовые книжки у рейдеров, временно подписали с ЗАО "Житомирські ласощі" трудовые соглашения. Также нам известно, что Игорь Бойко шантажирует невыплатой задолженности по заработной плате за предыдущие периоды тех, кто уже устроился на работу в ЗАО "Житомирські ласощі" и продолжает нормально работать.

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По вопросам невозврата трудовых книжек и невыплаченной заработной платы работникам бывшим руководством фабрики уже поставлены в известность правоохранительные органы.

Также официально информируем всех бывших работников фабрики, что их рабочие места их ждут. Для получения дополнительной информации и официального трудоустройства обращайтесь в отдел кадров ЗАО "Житомирські ласощі", - говорится в сообщении на сайте ЗАО "Житомирські ласощі".