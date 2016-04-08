На заводе "Ленинская кузница" состоялась закладка 4 катеров для украинских ВМС

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, строительство этих боевых единиц будет осуществляться по заказу Министерства обороны Украины согласно Государственному контракту, подписанному в марте 2016 года.

В мероприятии приняли участие представители Совета национальной безопасности и обороны Украины, Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Военно-морских сил ВСУ, ГК «Укроборонпром», руководство и работники предприятия.

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Первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский отметил:

Первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский отметил: «Я считаю, что это очень важное событие, потому что не может быть независимой страна, в которой не строятся корабли, не восстанавливаются Вооруженные силы. И сегодняшнее мероприятие является подтверждением того, что мы движемся в направлении укрепления обороноспособности нашего государства».

Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский подчеркнул, что сегодняшняя закладка катеров является продолжением строительства серии малых бронированных артиллерийских катеров, два из которых уже проходят испытания, и в своем классе соответствуют всем техническим требованиям.

Начальник штаба – первый заместитель командующего ВМС ВСУ контр-адмирал Андрей Тарасов отметил: "Мы с нетерпением ожидаем поступления заложенных сегодня катеров – первенцев военного кораблестроения независимой Украины».

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По его словам, "два качественно изготовленных малых бронированных артиллерийских катера проекта 58155, которые сейчас проходят испытания в Одессе, продемонстрировали способность выполнять задачи по назначению». Контр-адмирал поблагодарил от всего личного состава флота коллектив предприятия и всех, кто принимал участие в создании катеров.

Председатель правления ПАО “Завод “Ленинская кузница” Валерий Шандра, в свою очередь, поблагодарил коллектив предприятия за плодотворную работу и отметил необходимость дальнейшего сотрудничества с отечественным оборонным ведомством.

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Справка УНИАН. Малый бронированный артиллерийский катер (МБАК) предназначен для охраны и обороны пунктов базирования (портов) и морских (речных) коммуникаций в пределах территориального моря, изоляции участков морского (речного) побережья, защиты судоходства на пограничных реках, содействия Госпогранслужбе Украины в усилении охраны государственной границы, участия в спасательных операциях судов и летательных аппаратов, терпящих бедствие, для участия в операциях по борьбе с проявлениями пиратства, незаконной миграции и контрабанды в акватории черноморско-азовского бассейна и на реке Дунай, участия в миротворческих операциях ООН в составе международных сил и других задач.