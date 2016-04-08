Американская Cargill остановила один из крупнейших в России солодовых заводов

Американский производитель и трейдер сельхозпродуктов Cargill остановил производство на солодовне в городе Ефремов Тульской области РФ, рассказали «Ведомостям» руководитель крупного агрохолдинга и сотрудник отраслевого объединения.

Представитель Cargill подтвердил, что работа солодовни приостановлена с начала 2016 года: спрос на солод снизился. Большинство сотрудников, по его словам, остались работать в Ефремове, где, по данным сайта Cargill, по-прежнему выпускаются крахмалопродукты и подсластители, а также рафинируется масло. Часть людей переведены на другие производства, говорит представитель Cargill, но, если ситуация на рынке солода улучшится, Cargill готова возобновить работу комплекса.

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Строить в Ефремове солодовню стоимостью $50 млн и мощностью 100 000 т было решено в 2003 г., базой стал уже принадлежавший Cargill глюкозопаточный комбинат. Солодовня Cargill – одна из самых больших в России.