Украинским военным обещают первую партию бронетранспортеров "Дозор-Б" уже до конца апреля

Государственное предприятие «Львовский бронетанковый завод», входящее в состав госконцерна "Укроборопнром", завершает комплектацию партии бронетранспортеров «Дозор-Б» и до конца апреля передаст машины Вооруженным Силам Украины, сообщила пресс-служба концерна.

"Мы достойно прошли этот путь и в рекордно короткие сроки освоили производство "Дозоров-Б", получили на них госзаказ. На все бронеавтомобили уже нанесено маскировочное покрытие, последние три машины из партии доукомплектовываются навесными и внутренними комплектами ЗИП (запчасти, инструменты, принадлежности)", - цитирует пресс-служба директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива.

По словам директора завода, бронемашины имеют высокий уровень защиты: монококовый цельный корпус соответствует международному стандарту STANAG 4569 с боковой броней толщиной 12 мм, что в 1,5-2 раза превышает показатели отечественных образцов.

Кроме того, Тымкив также отметил, что Львовский бронетанковый завод готов выполнять экспортные заказы по производству "Дозоров".

Как сообщал УНИАН, в конце 2015 года руководство "Укроборонпрома" обвинило чиновников Минобороны в затягивании процесса принятия на вооружение новых образцов бронетехники, в частности "Дозоров" и БТР-3.

В конце 2015 года "Укроборонпром" презентовал 10 "Дозоров", а позже Министерство обороны подписало с Львовским бронетанковым заводом, входящим в состав концерна, контракт на серийную поставку украинской армии данных бронеавтомобилей.

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Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.