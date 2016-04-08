"Укргазвыдобування" проиграло иск о разрыве совместной деятельности с компанией "Дион"

Хозяйственный суд Киева отказал крупнейшей в стране газодобывающей компании «Укргазвыдобування» в расторжении договора о совместной производственной и инвестиционной деятельности по добыче газа с компанией «Производственно-коммерческая фирма «Дион».

Об этом говорится в решении суда №910/1536/16, которое размещено в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно информации из реестра, исковые требования «Укргазвыдобування» мотивированы тем, что ответчиком существенно нарушены условия договора в результате реализации в первом полугодии 2015 года природного газа, добытого в рамках договора, по ценам, которые ниже максимального уровня цен на газ, реализуемого промышленным потребителям.

Глава «Укргазвыдобування» Олег Прохоренко выразил возмущение по поводу данного решения, написав об этом в Facebook.

«Мы подали в суд на расторжение договоров, чтобы вернуть эти активы в компанию. Первое рассмотрение по первому делу - суд отказывает нам в расторжении договора…. К сожалению, наши "справедливые суды" цементируют и защищают коррупционные схемы, созданные вокруг договоров СД (совместной деятельности – УНИАН). По этим схемам из «Укргазвыдобування» выводились активы», - подчеркнул Прохоренко.

По его словам, «Укргазвыдобування» является владельцем всех скважин, которыми пользуются в рамках СД. За 2015 год операторы снизили добычу на этих скважинах в общем на 360 млн кубометров газа. Как отметил Прохоренко, операторы СД не вкладывают деньги в ремонт скважин, как это предусмотрено договорами, поэтому для госкомпании договора СД потеряли экономический смысл.

«Мы хотим вернуть себе свои же активы и наращивать добычу из них. Но вот украинский суд не позволяет вернуть эти активы в компанию», - отметил Прохоренко.

«Так возникает вопрос - чьи интересы обслуживают суды? Понимают судьи, что таким образом они защищают интересы России, у которой Украина вынуждена покупать больше газа, так как СД сократили добычу?» - добавил глава госкомпании.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года депутат Татьяна Чорновил заявила, что частные компании, заключившие договоры о совместной деятельности с государственной компанией «Укргазвыдобування» и пользующиеся ее скважинами, за первые 7 месяцев 2015 года недоплатили 1 млрд грн ренты за пользование недрами. По информации депутата, 4 из 5 проблемных предприятий имели договоры о совместной деятельности с «Укргазвыдобування». При этом три из них связаны с членом депутатской группы «Воля народа» Александром Онищенко-Кадыровым, одно предприятие связано с депутатом Ярославом Москаленко.

Кроме того, ранее «Укргазвыдобування» обвиняла частную газодобывающую компанию «Карпатыгаз», которую СМИ связывают с бизнесменом Дмитрием Фирташем, в отказе выполнять свои обязательства по договору о совместной деятельности.

В начале февраля глава «Укргазвыдобування» Олег Прохоренко заявил, что через суд хочет расторгнуть почти все договоры о совместной деятельности, по которым часть месторождений компании была отдана частным инвесторам.

По его словам, в 2015 году частные инвесторы не выполнили свои обязательства по объемам инвестиций в данные месторождения, что привело к падению добычи газа на 360 млн кубометров - до 1,159 млрд кубометров.

При этом Прохоренко неоднократно заявлял о давлении на компанию, в частности, со стороны народных депутатов, что, по его мнению, связано с активизацией изменений в компании, которые призваны устранить коррупцию и преступные схемы в ней.

В середине марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводили ряд обысков на территории города Киева и Киевской области, в частности, в офисах фирм, деятельность которых связывают с преступными схемами реализации природного газа в рамках совместной деятельности с госкомпанией «Укргазвыдобування».

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины, на которую приходится около 75% всего добываемого в Украине газа. 100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно информации Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, «Производственно-коммерческая фирма «Дион» зарегистрирована в сентябре 1996 года. Юридический адрес компании находится в Киеве, а ее директором указан Сергей Чиж. Компания "Дион" находится в собственности кипрской компании "Метенерджи Лимитед".