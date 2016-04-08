Цены производителей промпродукции в марте выросли на 4%

Цены производителей промышленной продукции в Украине в марте 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, февралем 2016 года, выросли на 4%.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года цены производителей промпродукции в марте выросли на 10,5%, по сравнению с декабрем 2015 года цены производителей выросли на 4,4%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров в марте против февраля цены повысились на 7,7%, в т.ч. в добыче каменного угля - на 0,4%, сырой нефти - на 12,8%, металлических руд - на 8,9%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, цены производителей промпродукции в Украине в 2015 году (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года) выросли на 25,4%. В декабре 2015 года по сравнению с ноябрем цены производителей промпродукции выросли на 0,3%.