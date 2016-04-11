"Укроборонпром" совместно с Турцией намерен производить радиолокационную технику

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонные предприятия Украины, и турецкая компания "Havelsan" 8 апреля подписали меморандум о совместной разработке и производстве радиолокационных станций, сообщила пресс-служба концерна.

"Укроборонпром" имеет значительный опыт разработки радиолокационной техники. Мы объединим усилия с ведущей турецкой компанией и разработаем мощный инновационный продукт, который будет соответствовать международным стандартам вооружения", - цитирует пресс-служба гендиректора "Укроборонпрома" Романа Романова.

По его словам, одна из приоритетных задач украинского оборонно-промышленного комплекса - переход на международные стандарты в производстве вооружения и военной техники.

"Турция является членом НАТО, поэтому этот опыт позволит Украине углубить военно-техническое сотрудничество с натовскими странами", - отмечается в сообщении.

Также, по информации пресс-службы, "Укроборонпром" и "Havelsan" договорились о расширении сотрудничества в авиационной сфере.

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Как сообщал УНИАН, "Укроборонпром" по итогам оружейной выставки в Индии DefExpо-2016 подписал с индийскими компаниями 15 меморандумов о сотрудничестве в оборонной сфере. По словам представителей концерна, индийские компании заинтересованы в совместных проектах в сфере авиастроения, производства радаров и систем морского наблюдения, модернизации бронетехники, систем ПВО, авиации, разработок головок самонаведения, совместных разработок ракет класса воздух-воздух.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.

Турецкая компания "Havelsan" является ведущим разработчиком программного обеспечения для систем управления войсками, систем управления вооружением всех видов военной техники (наземной, авиационной, морской), систем разведки, наблюдения и идентификации целей, систем обеспечения войск (логистика, кадровый менеджмент), тренажеров наземной и авиационной техники для нужд Вооруженных сил Турции и иностранных заказчиков.