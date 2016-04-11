Туркменистан купит 750 украинских грузовых вагонов

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) заключил контракт на поставку в Туркменистан 750 грузовых вагонов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель правления предприятия Анатолий Шабала.

По его словам, поставка должна быть осуществлена до июня этого года. Сумма контракта не разглашается.

«Мы поставим им 375 полувагонов и 375 грузовых вагонов», - сказал Шабала.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря прошлого года вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко в ходе встречи с вице-премьером Кабинета министров Туркменистана Сатлыком Сатлыковым договорился относительно планов поставок в Туркменистан 1,5 тыс. вагонов подвижного состава, из которых на 750 был объявлен тендер.

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Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский вагон является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов — пассажирских и грузовых.