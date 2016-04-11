Украина начнет переговоры с ЕС об отмене дополнительной сертификации промпродукции

Украина в 2016 году начнет переговоры с Европейским Союзом об отмене дополнительной сертификации промышленной продукции (соглашение АССА - УНИАН) по трем техническим регламентам, включая машины, низковольтное электрическое оборудование и электромагнитную совместимость оборудования.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на заместителя министра Максима Нефедова.

“На сегодня украинские органы оценки соответствия уже готовы к проверке европейскими контролирующими органами. С соответствующими просьбами мы уже обратились к ЕС. Успешные результаты такой проверки позволят уже в этом году начать переговоры с ЕС о подписании соглашений АССА по трем основным группам товаров”, - сказал он.

Подписание указанных соглашений будет означать, что украинские производители соответствующей продукции могут ставить на свои товары отметку СЕ (фр. Conformité Européenne, соответствие продукции требованиям ЕС - УНИАН) и экспортировать эти товары в ЕС без дополнительной проверки или сертификации.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина намерена полностью отказаться от советской системы стандартизации и перейти на европейские стандарты уже до 2016 года.

Верховная Рада 15 января 2015 года приняла закон об адаптации украинского законодательства к нормам Европейского Союза в сфере технических регламентов и оценки соответствия.

Законом предусматривается объединить нормы законов "О подтверждении соответствия", "О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия" и декрета Кабинета министров от 10 мая 1993 года № 46-93 "О стандартизации и сертификации", одновременно определяя их как утратившие силу, а также предлагается внести изменения в ряд законодательных актов Украины.

В октябре 2015 года научно-технический совет при Минэкономразвития принял решение о подготовке к началу отмены технических стандартов СССР на территории Украины с 1 января 2016 года, предложив ввести переходный период. Согласно решению, центры стандартизации, метрологии и сертификации до декабря проведут анализ техстандартов СССР, действующих в Украине, и предложат срок переходного периода, который начнет действовать с 1 января 2016 года.