В Украине до 2018 года хотят отменить обязательную сертификацию продукции

Министерство экономического развития и торговли намерено до 2018 года принять необходимые технические регламенты, что позволит отменить обязательную сертификацию продукции, говорится в материалах для прессы, розданных в ходе круглого стола при участии заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.

«Планы в сфере оценки соответствия - продолжение сокращения списка продукции, которая подлежит обязательной сертификации в Украине (на 11,4% в 2016 году), с дальнейшей отменой обязательной сертификации до 2018 года», - говорится в пресс-релизе.

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По словам Нефедова, сокращение списка продукции, подлежащей обязательной сертификации, на 86,4% в последние 2 года, соответствует европейским подходам к контролю качества продукции.

«Мы приблизились от постсоветской системы к новейшей системе контроля за качеством продукции», - сказал он.

При этом, по словам Нефедова, в дальнейшем Минэкономразвития намерено заключить с Европейским Союзом соглашение АССА, которое позволило бы украинским производителям экспортировать эти товары в ЕС без дополнительной проверки или сертификации.

«На сегодняшний день украинские органы оценки соответствия уже готовы к проверке европейскими контролирующими органами. С соответствующей просьбой мы уже обратились к ЕС. Успешные результаты такой проверки позволят уже в этом году начать переговоры с ЕС о подписании соглашений АССА по трем основным группам товаров», - подчеркнул замминистра.

Директор департамента технической регуляции и метрологии Минэкономразвития Леонид Виткин в ходе круглого стола уточнил, что в результате сокращения из списка подлежащих сертификации исключены 11 видов продукции.

«На 86,36% сокращен список продукции, которая подлежит обязательной сертификации в Украине, в результате чего из него исключено 11 видов продукции», - сказал Виткин.

По его словам, в 2014-2015 годах в рамках перехода к европейской системе технического регулирования стандартизации Минэкономразвития приняло более 5,2 тыс. национальных стандартов, из которых свыше 4,9 тыс. гармонизированных с европейскими стандартами качества.

«За последние два года более 5,2 тыс. стандартов было принято, более 90% из которых - стандарты, идентичные европейским. Пересматривалось название стандарта, но к нему добавлялся оригинальный текст на английском языке», - сказал он.

В то же время, согласно данным Виткина, в 2014-2015 годах более 15 тыс. межгосударственных стандартов (ГОСТ), разработанных до 1992 года, утратили силу.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина намерена полностью отказаться от советской системы стандартизации и перейти на европейские стандарты уже до 2016 года.

Верховная Рада 15 января 2015 года приняла закон об адаптации украинского законодательства к нормам Европейского Союза в сфере технических регламентов и оценки соответствия.

Законом предусматривается объединить нормы законов "О подтверждении соответствия", "О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия" и декрета Кабинета министров от 10 мая 1993 года № 46-93 "О стандартизации и сертификации", одновременно определяя их как утратившие силу, а также предлагается внести изменения в ряд законодательных актов Украины.

Министерство экономического развития и торговли Украины планирует к 2020 году создать адаптированную к требованиям Всемирной торговой организации и Евросоюза систему технического регулирования, что позволит украинским производителям беспрепятственно выходить на иностранные рынки.