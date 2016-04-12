Американская корпорация ULA прекратит закупки российских двигателей

Американская корпорация United Launch Alliance (ULA), осуществляющая запуски для NASA, не планирует закупать у России ракетные двигатели РД-180 сверх уже заказанных 20 единиц, заявил директор компании Тори Бруно.

«Я могу сказать, что мы сделали заказ на 20 двигателей РД-180, что обеспечит нам переходный период от того, где мы сегодня, до того момента, когда у нас будет Vulcan Centaur Rocket, когда у нас будет для него замена вместо РД-180», - сказал он.

«У меня нет планов на еще один заказ»,— цитирует его «РИА Новости». Господин Бруно отметил, что разработка двигателя взамен российского продолжается по плану.

Российские РД-180 используются на ракете Atlas V, которая осуществляет запуски аппаратов для ВВС США, а также научных и исследовательских миссий NASA.

Ранее замглавы Пентагона Роберт Уорк сказал, что США в ближайшие шесть лет до создания собственного ракетного двигателя может понадобиться закупка еще 18 российских двигателей РД-180 для запуска военных спутников.

Стоит отметить, до 2019 году США планируют прекратить использование российских ракетных двигателей РД-180 и ищут им замену. Свою заявку с собственными разработками на основе двигателя РД-815 подавало и украинское КБ "Южное".

Напомним, ранее сенатор США Джон Маккейн заявлял, что комитет Сената по вопросам вооруженных сил может отменить исключение в запрете на использование российских ракетных двигателей в США в военных целях.

РД-181 — однокамерный жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла с дожиганием окислительного генераторного газа. Разработан и производится НПО "Энергомаш". Топливо — керосин, окислитель — жидкий кислород.