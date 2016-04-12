Главой "Электротяжмаша" могут назначить француза Жана-Андре Барбозу

Номинационный комитет при Министерстве экономического развития и торговли Украины рекомендовало правительству назначить на должность руководителя государственной компании "Электротяжмаш" француза Жана-Андре Барбозу, имеющего 17-летний опыт работы на предприятиях подобного типа.

Об этом в ходе брифинга в Киеве сказал министр экономразвития Айварас Абромавичус.

"На пост директора "Электротяжмаша" выбрали Жана-Андре Барбозу. Он гражданин Франции и Мексики. Ему 42 года. Образование получил во Франции. Свыше 17 лет опыта работы на руководящих позициях, в том числе в странах Восточной Европы и СНГ. В основном отличился на посту руководителя нескольких заводов французских компаний. Живет в Польше, женат на украинке", - сказал Абромавичус.

Он добавил, что все, что нужно кандидату на должность, - это "политическая поддержка".

Читайте такжеНачался конкурс на должности глав "Центрэнерго", "Укрэнерго", "Укрпочты" и "Электротяжмаш"

Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития в сентябре прошлого года начало проверку финансовой деятельности государственного предприятия "Электротяжмаш" (Харьков), которое специализируется на разработке, а также производстве турбогенераторов для тепловых и атомных станций и шахт, по подозрению в коррупции.

По словам главы Минэкономразвития, отправной точкой стало расследование, проведенное на госпредприятии. По информации Минэкономразвития, проверка выполнения лишь одного контракта стоимостью более 1 миллиона долларов показала, что средства за продукцию были частично выведены через фирму-"прокладку", зарегистрированную в частной квартире в Харькове.

Факт недобросовестной организации торговой операции на государственном предприятии стал основанием для отстранения руководителя предприятия на время проведения расследования и увольнения его.

Позднее факт увольнения директора не раз оспаривался в судах различной инстанции. В декабре 2015 года Минэкономразвития объявило конкурс на должность руководителя государственного предприятия “Электротяжмаш”.