Немецкая компания Leoni построит завод в Ивано-Франковской области

Крупный производитель кабеля немецкая компания Leoni построит завод в Коломые (Ивано-Франковская обл.), инвестиции в первый этап строительства составят около 15 млн евро.

Об этом сообщил глава департамента евроинтеграции и развития туризма Ивано-Франковской областной государственной администрации Дмитрий Романюк на своей странице в Facebook.

"В 2017 будет построен новый завод (инвестиции в 1-й этап - 15 млн евро), уже через год будет набрано 800 сотрудников и до 2021, согласно оптимистичным планам, количество работников составит 8150 человек”, - написал он.

Как сообщал УНИАН, впервые планы компании по строительству дополнительных производственных мощностей были озвучены в ходе Немецко-украинского бизнес форума в октябре прошлого года.

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Справка УНИАН. Компания Leoni работает в Украине с 2003 года и уже создала более 6000 рабочих мест во Львовской области. Основным направлением деятельности компании является производство проволоки и кабеля для различных сфер индустрии, производство жгутов, проводов и других комплектующих для автомобильной промышленности.