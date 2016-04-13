Украина и ЕС договорились о необходимости дальнейшей либерализации квот и пошлин

Украина и Европейский Союз договорились о необходимости дальнейшей либерализации квот и пошлин, а также об усилении правительственного взаимодействия и контактов бизнеса.

Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Twitter, комментируя проходящее в Киеве заседание Комитета ассоциации Украина - ЕС.

“Согласились с Евой Синовец (главой директората Европейской комиссии по вопросам торговли - УНИАН): важна не только дополнительная либерализация квот, пошлин, но и правительственный и В2В (между бизнесом - УНИАН) диалог”, - написала она.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз готов предоставить Украине инструменты поддержки для нивелирования негативного влияния на экономику торговой агрессии со стороны России.

Первое заседание Комитета ассоциации Украина-ЕС, в рамках которого обсуждается взаимодействие сторон в торговой сфере, проходит 12-13 апреля в Киеве.

Стороны обсуждают развитие отношений Украины и ЕС с другими торговыми партнерами. Кроме того, первое заседание вводит в действие институциональный механизм зоны свободной торговли и предусматривает функционирование четырех специальных подкомитетов: по санитарным и фитосанитарным вопросам, таможенным вопросам и содействию торговле, географическим указаниям, а также торговле и устойчивому развитию.