Крупнейшая в мире частная угольная компания объявила о банкротстве

Вторая крупнейшая компания по добыче угля в мире Peabody Energy подала в суд для запуска процесса собственного банкротства. Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает РБК.

Причиной решения Peabody назвала «беспрецедентный промышленный спад». Таким образом компания «намеревается снизить общий уровень долговой нагрузки и постоянные издержки, повысить операционный денежный поток», а также «улучшить позицию для долгосрочного успеха, продолжая работать под защитой суда», отмечается в пресс-релизе.

Все шахты и офисы Peabody «продолжают работать в обычном режиме и, как ожидается, продолжат работать так в ходе судебного процесса». «Это было тяжелое решение, но это правильный путь вперед для Peabody. Сегодня мы начинаем готовить в высшей степени успешного глобального лидера для завтрашнего дня», — цитируется в пресс-релизе президент и гендиректор компании Гленн Келлоу.

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Как отмечает Business Insider, процесс банкротства происходит на фоне падения цен на уголь. Оно привело к остановке экспансии Peabody в Австралию, на который компания брала займы. Согласно нормативному акту, в соответствии с которым компания подала иск о банкротстве, Peabody ожидает реорганизация.

После выхода пресс-релиза акции компании на упали на $1,91 потеряв 47% от цены закрытия.

Peabody Energy Corporation — ​ самая крупная частная угольная компания мира со штаб-квартирой в в Сент-Луисе, штат Миссури. Была основана в 1883 году. По данным на конец 2015 года в Peabody Energy Corporation работали около 7600 сотрудников. Компания владеет 26 рудниками в США и Австралии.