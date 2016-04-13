"Укроборонпром" передал украинским военным более 500 единиц вооружения и военной техники

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонные предприятия Украины, в январе-марте этого года передал Вооруженным силам Украины 501 единицу вооружения и военной техники, сообщила пресс-служба концерна.

"По договорам с силовыми ведомствами Украины передано 340 единиц нового вооружения и техники. Среди них 180 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 100 ракет и боеприпасов, 37 единиц аппаратуры шифрования и связи, 19 единиц новой бронетанковой техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, концерн также передал 161 единицу отремонтированного вооружения и техники: 34 единицы бронетанковой, 11 - автомобильной, 6 - авиационной техники, 72 двигателя для бронемашин и 38 единиц ракетно-артиллерийского вооружения.

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Как сообщал УНИАН, в конце марта "Укроборонпром" передал украинским военным в зону проведения антитеррористической операции партию модернизированных по стандартам НАТО бронетранспортеров БТР-4, а также отечественных минометов калибра 120-мм "Молот".

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.