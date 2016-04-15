Гройсман – Кубиву: Минэкономразвития должно стать "лоббистом" интересов национальной экономики

Министерство экономического развития и торговли Украины во главе с новоизбранным вице-премьер-министром - министром экономразвития Степаном Кубивым должно стать лоббистом интересов национальной экономики, обеспечивающим ее поступательный рост. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман, представляя Кубива коллективу министерства, сообщили в пресс-службе правительства.

«Министерство экономического развития и торговли должно продолжить проведение дерегуляции, упорядочить систему государственных закупок, обеспечить стабилизацию экономики, что позволит возродить ее рост. Это все ляжет на ваши плечи», - цитирует пресс-служба Гройсмана.

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По его словам, есть три задачи, которые должны обеспечить все министерства. В их числе - качественное государственное управление, стабилизация ситуации и реальный рост при полной открытости, эффективности и прозрачности. Главными показателями работы правительства, уверен Гройсман, станет доверие граждан, способность принимать и внедрять эффективные решения. «Если мы понимаем, что от наших решений, нашей работы зависит жизнь человека, то относимся к этому с большой ответственностью», - резюмировал премьер.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада утвердила новый состав правительства Украины 14 апреля.