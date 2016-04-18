"Укроборонпром" представит украинский ОПК на выставке вооружений в Малайзии

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, представит новые разработки украинского военно-промышленного комплекса на международной оборонной выставке-конференции "DSA-2016", которая пройдет 18-21 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Согласно сообщению пресс-службы концерна, на стенде "Укроборонпрома" будут представлены макеты авиационных ракет, новых образцов бронетанковой техники и танка "Оплот", системы оптико-электронного подавления "Адрос", автоматических пушек и минометов. Кроме того, вне павильона "Укроборонпром" представит образец современного бронетранспортера "Дозор-Б".

Сообщается, что в выставке примут участие ряд предприятий "Укроборонпрома" - "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова", "Киевский бронетанковый завод", "Львовский бронетанковый завод", "Житомирский бронетанковый завод", ГАХК "Артем", "Одесский авиационный завод", "Харьковский завод специальных машин", "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП", "НТК "Завод точной механики" и КБ "Артиллерийское вооружение".

Представлять интересы предприятий-производителей украинского ОПК в Малайзии буду специалисты ведущих компаний-спецэкспортеров, уполномоченных на экспорт и импорт продукции, услуг военного и двойного назначения, а именно: "Укрспецэкспорт", "Спецтехноэкспорт", "Укроборонсервис" и "Укринмаш".

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Как сообщал УНИАН, "Укроборонпром" по итогам оружейной выставки в Индии DefExpо-2016 подписал с индийскими компаниями 15 меморандумов о сотрудничестве в оборонной сфере. В ходе выставки единственный в Украине производитель самолетов государственное предприятие "Антонов" представил проект нового транспортного самолета Ан-132, разработанного на замену Ан-32, а также самолеты Ан-148 и Ан-178.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.