СМИ: в оккупированном Донецке переименовались и работают предприятия экс-регионалов

В интервью сепаратистской газете «Донецк Вечерний» так называемый «руководитель Ленинского районного совета» Олег Беляев рассказал, как в оккупации работают предприятия, принадлежащие экс-регионалам - «Конти» и «Норд».

Об этом пишут "Новости Донбасса".

Глава оккупационной районной администрации заявил, что предприятие «Конти», принадлежащее Борису Колесникову функционирует на оккупированной территории, но переименовано в «Тор». Беляев также пожаловался на низкую производительность «Конти».

«Почти на полную катушку работает, пожалуй, только один из хлебозаводов холдинга "Донбассхлеб". Другие предприятия пищепрома действуют с переменным успехом. Это касается "Геркулеса", "Винтера", молокозавода №2, "Конти", ныне переименованное в "Тор". У них проблемы то с сырьем, то со сбытом. Например, до войны "Конти" производило в сутки 550 тонн сладкой продукции, а сейчас – всего 300–350 тонн в месяц! Молокозавод №2 загружен на 16–20%», - рассказал он.

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По словам Беляева, производитель бытовой техники «Норд», который принадлежит одному из основателей Партии регионов Валентину Ландыку, также работает в оккупации, хоть и с перерывами.

«"Норд", ныне "Интертехника", в феврале вроде ожил, однако с апреля снова остановился, минимум до середины мая», - сказал Беляев.