Toyota останавливает заводы из-за сбоев в поставке деталей после землетрясения

В настоящее время остановлено 5 предприятий в префектурах Фукуока и Аити, где находится штаб-квартира корпорации, передает Росбалт. Всего в планах Toyota остановить 15 из 16 сборочных линий на территории Японии. Они не будут работать по меньшей мере до 25 апреля.

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Решение о возобновлении работы заводов после этого срока будет принято в среду. Нарушение в поставках деталей привело к необходимости закрыть также сборочные предприятия Daihatsu в префектурах Мияги и Иватэ, там работа встанет с 20 по 22 апреля.

Деловая газета "Никкэй" сообщает, что приостановка производства приведет к сокращению объемов производства Toyota на 50 тыс. авто.

Как известно, из-за удара стихии работа большинства предприятий на острове Кюсю была остановлена. Среди них один из ключевых поставщиков Toyota компания Aisin Seiki, которая выпускает двери, двигатели и некоторые другие детали для машин на своем заводе в префектуре Кумамото. Не работают здесь также предприятия Sony, Honda Motor, Bridgestone, Mitsubishi Electric.

Как сообщал УНИАН, череда землетрясений с магнитудой до 7,3 произошла на центральной части острова Кюсю пять дней назад, вызвав разрушения домов и мостов, оползни и смещения почвы с повреждением автомобильных и железных дорог. По последним данным, 44 человека погибли, ранения получили 1117 человек.