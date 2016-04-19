В России снова пересмотрят список запрещенных к закупке импортных товаров

Минэкономразвития, Минпромторг и ФАС должны к июню определить критерии импортных товаров, госзакупки которых могут быть ограничены, к августу нужно пересмотреть ранее опубликованные списки - такое поручение дал премьер РФ Дмитрий Медведев, пишут "Ведомости".

Представитель премьера не ответил на запрос. Поручения получены, подтвердили представители Минэкономразвития и ФАС.

Ограничения на госзакупки импорта введены с января 2014 г. Они касаются оборонной отрасли, машиностроения, медицинских изделий, лекарств, программного обеспечения. Всего примерно 420 видов товаров.

Читайте такжеForbes: никаких признаков разрекламированного "импортозамещения" в РоссииМинпромторг выступает за расширение ограничений. В марте министерство предложило добавить еще 70 позиций в список иностранной продукции машиностроения, которую нельзя допускать к госзаказу, среди них двигатели, строительная техника и продукция тяжелого машиностроения. С осени 2015 г. обсуждается расширение списка запрещенных медизделий.

А вот Минэкономразвития предложило постепенно отказываться от ограничения госзакупок импорта. Цены госконтрактов из-за импортозамещения выросли на 40%, говорил замминистра Евгений Елин в феврале, неограниченные по времени протекционистские меры неизбежно приведут еще и к снижению качества продукции. Рост цен – это плата государства за поддержку отечественного производителя, пояснял Елин, но поддержка не должна быть вечной, со временем нужно смягчать режим, а затем и полностью отказаться от ограничений.

Ограничения вводились хаотично – Минпромторг предлагал, остальные соглашались, а на совещании говорили, что надо упорядочить ограничения и отменить некоторые запреты, сказал один из участников совещания у Медведева. Ограничение доступа снижает конкуренцию и ведет к росту цен, оставить нужно ограничения только для гособоронзаказа и закупок лекарств, считает он. Представитель Минпромторга не ответил на запрос «Ведомостей».

Импортозамещение пока не достигает своих целей, свидетельствует отчет о деловом климате на российских предприятиях Центра конъюнктурных исследований ВШЭ: обрабатывающие предприятия в марте были загружены на 62% – показатель остается на этом уровне почти полтора года без признаков роста. Это говорит о серьезных трудностях в запуске проекта импортозамещения, пишут экономисты. Впрочем, два года – не срок, требуется минимум 3–4 года и это при условии стабильного финансирования, успокаивают авторы исследования, а при спаде экономики, ограничениях федерального бюджета и бюджетов предприятий к этому сроку можно добавить еще 1–2 года.