Минобороны Малайзии заинтересовалось продукцией "Укроборонпрома" (фото)

Как сообщила пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром", который представляет украинский ОПК на выставке 18-21 апреля, особый интерес министр обороны Малайзии Хишамуддин Хусейн проявил к украинскому самолету Ан-148 и станции радиоэлектронной разведки "Кольчуга-М".

"Наибольшее внимание малайзийские военные обратили на современные образцы военной техники в авиационной, бронетанковой и радиолокационной сферах. Им продемонстрировали образец новейшего украинского бронетранспортера "Дозор-Б", который уже стоит на вооружении отечественной армии, и ознакомили с возможностями легендарного танка "Оплот", - говорится в сообщении.

Кроме того, делегация "Укроборонпрома", которую возглавляет генеральный директор концерна Роман Романов, обсудила с Хишамуддином Хусейном наиболее перспективные программы сотрудничества и порядок их реализации.

"Участие в таких мероприятиях, как DSA-2016, является важным аспектом успешного развития любой отрасли. Украинская оборонная промышленность всегда была одной из лучших в мире и продолжает демонстрировать свои инновационные разработки на крупнейших выставочных площадках мира", - отметили представители концерна.

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Как сообщал УНИАН, "Укроборонпром" по итогам оружейной выставки в Индии DefExpо-2016 подписал с индийскими компаниями 15 меморандумов о сотрудничестве в оборонной сфере. Во время выставки единственный в Украине производитель самолетов государственное предприятие "Антонов" представил проект нового транспортного самолета Ан-132, разработанного на замену Ан-32, а также самолеты Ан-148 и Ан-178.