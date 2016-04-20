Intel сокращает 12 тысяч работников из-за падения спроса на ПК

Производитель компьютерных микропроцессоров выделяет 1,2 млрд долларов, чтобы покрыть расходы на реструктуризацию, передает Русская служба Би-Би-Си.

Под сокращение попадают примерно 11% работников компании, процедура, связанная с их увольнением, продлится 12 месяцев, говорится в заявлении Intel.

Intel заявила, что планирует "ускорить эволюцию от компании-производителя персональных компьютеров к разработчику глобальных сетей и миллиардов высокотехнологичных, связанных между собой компьютерных устройств".

Крупнейший в мире производитель компьютерных микрочипов также снизил свой прогноз по доходам на 2016 год.

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Во вторник после закрытия торгов на Уолл-стрит акции компании потеряли в цене примерно 2,5%. Всего же с начала года стоимость акций Intel снизилась на 8,4%.

По данным исследовательской компании IDC, в первом квартале 2016 года объём продаж персональных компьютеров во всём мире сократился на 11,5%.

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