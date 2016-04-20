Винницкая область заняла первое место по объемам производства мяса и молока

11:50, 20 апреля 2016
Промышленность
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Хозяйствами всех категорий Винницкой области за первый квартал 2016 года реализовано скота и птицы на убой в живом весе 117 тыс.тонн, молока – 174 тыс.тонн и яиц 199 млн.штук.

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Так, благодаря кропотливой и системной работе аграриев, Винницкая область по объему производства животноводческой продукции во всех категориях хозяйств за январь-март текущего года занимает 1-е место по объемам производства мяса и молока и 4-е место по объему производства яиц.

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По состоянию на 1 апреля 2016 года во всех категориях хозяйств области насчитывалось крупного рогатого скота 324 тыс.голов, в том числе коров – 160 тыс.голов, свиней – 367 тыс.голов, овец и коз – 44 тыс.голов, птицы – почти 28 млн.голов.

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